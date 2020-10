Yoga proeven in Eindhoven: in het ‘huis van bewust-zijn’ is iedereen welkom

EINDHOVEN - Mudita Yoga & Academie houdt dit weekend open huis. Iedereen is welkom, op voorinschrijving, om kennis te maken met de diverse soorten yoga tijdens yogaproeverijen. Daarnaast worden er ook workshops verzorgd over persoonlijke ontwikkeling en mindfulness.

,,Eén september zijn we gestart op deze plek en het leek ons een goed idee om mensen via dit open huis welkom te heten in ons huis van bewust-zijn”, vertelt Erica Detiger (54) van Mudita.

Mudita betekent: ‘plezier scheppen in het geluk van anderen’. Detiger: ,,Dat is precies wat wij met elkaar hier hebben neergezet. We hebben een fijne plek gecreëerd waar onze Yogi’s zich thuis voelen en nog belangrijker zichzelf kunnen zijn.”

Tijdens de eerste coronagolf werden de yogasessies buiten gegeven op 1,5 meter afstand. Nu het weer veranderd is, is dat niet meer mogelijk. Detiger: ,,Tijdens deze tweede coronagolf mogen we gewoon, binnen de gestelde richtlijnen, doorgaan met onze yogasessies. We hoeven niet dicht. Zeker als ondernemer, want dat ben je ook, is dat een enorme opluchting.”

Wobbelyoga

Een van de vormen van yoga die gegeven wordt is kinder/wobbelyoga. Een wobbel is een soort balansbord waarop kinderen kunnen staan. Christiane Fleischer (43) geeft deze vorm van yoga. ,,Een wobbel biedt de kinderen een vorm van yoga die hen uitdaagt om op een andere manier te werken aan kracht en balans. De wobbel prikkelt de fantasie van de kinderen.”

Quote Yoga gaat stress te lijf, zorgt voor ontspan­ning en is goed voor je immuunsys­teem Erica Detiger , Mudita Als Fleischer de kinderen in sessie heeft wordt er ondertussen een verdieping lager een Jivamukti yogasessie verzorgd voor de ouders. Deze vorm van yoga is fysiek en mentaal uitdagend. Ook samen chanten m.b.v. een harmonium is hier een vast onderdeel bij. ,,Chanten is eigenlijk een soort zingen van binnen”, vertelt Simone van den Berg (44), een van de yogacoaches.

Detiger: ,,Door de coronamaatregelen kunnen we niet alles meer doen zoals we gewend waren. Na de yogasessie bijvoorbeeld drinken we nu ons kopje thee op ons matje en niet meer in onze gezamenlijke huiskamer. Mondkapjes en desinfecteren zijn uiteraard verplicht. Daarnaast bieden we onze yoga online via Zoom aan. Je wordt vanzelf creatief in deze periode waarin we nu leven. Juist nu is het fijn dat we toch kunnen samenkomen. Yoga gaat stress te lijf, zorgt voor ontspanning en is goed voor je immuunsysteem. We waren blij om te vernemen dat wij niet als enige zo denken over yoga. Het hele weekend was van tevoren volgeboekt.”

Eén van de deelnemers aan de yogaproeverij is Karel (42). Op de vraag ‘of hij mee moest of mee wilde’ antwoordt hij lachend: ,,Ik heb nog steeds een lichte weerstand tegenover yoga, maar het geeft mij ook meer rust, meer bewustzijn van mezelf in dit drukke bestaan. Ik gok dat de weerstand vanzelf verdwijnt.”

Volledig scherm Mudita Yoga & Academie aan de Willemstraat in Eindhoven houdt dit weekend open huis. © Kees Martens/DCI Media