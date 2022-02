Yoga voor mensen met een kleine beurs

EINDHOVEN - Mensen met een minimuminkomen kunnen vanaf half februari yogalessen volgen voor 1 euro bij stichting Sociaal Solidair in Vlokhoven. Voor hun fysieke gezondheid, maar ook voor een stukje verbinding in de wijk.

In de ontvangsthal van Stichting Sociaal Solidair op de Pachtakker in Vlokhoven worden de meubels aan de kant geschoven. In kleine groepjes van maximaal negen personen krijgen de deelnemers yoga.

Quote Op een laagdrempe­li­ge manier willen we deze mensen yogalessen aanbieden voor hun fysieke en mentale gezondheid Johan Miedema, bestuurslid Sociaal Solidair

Maandagochtend 14 februari start om 10.45 uur de eerste les. Initiatiefnemers Johan Miedema, bestuurslid van Sociaal Solidair, en bewegingscoach Peter de Zeeuw willen professionele, kwaliteitslessen aanbieden aan mensen met een kleine beurs. Voor 1 euro krijgen zij koffie, thee en yoga. ,,Op een laagdrempelige manier willen we deze mensen yogalessen aanbieden voor hun fysieke en mentale gezondheid”, vertelt Miedema.

Verbinding

De stichting faciliteert mensen met een minimuminkomen. Door directe ondersteuning met spullen, maar ook met activiteiten voor jeugd en volwassenen. Miedema: ,,Verbinding onderling is een belangrijk aspect. Mensen die leven van een kleine beurs, schamen zich hier vaak over. Maar we hebben ook gekeken wat kunnen we doen ten aanzien van de gezondheid.”

Quote De essentie is dat iedereen moet kunnen sporten en participe­ren in de samenle­ving Peter de Zeeuw, bewegingscoach

Bewegingscoach De Zeeuw vindt dat sporten voor iedereen mogelijk moet zijn. Hij vraagt geen vergoeding voor het lesgeven. ,,De essentie is dat iedereen moet kunnen sporten en participeren in de samenleving. Het gaat erom elkaar te ontmoeten. We sluiten altijd af met koffiedrinken.”

Hulpvragen

Na de les kunnen deelnemers, indien nodig, terecht bij de stichting met hulpvragen en informatie over alle activiteiten die er zijn. De kleine groep maakt het mogelijk dat De Zeeuw maatwerk kan leveren tijdens de les. Tijdens het koffiedrinken geeft hij tips bij eventuele lichamelijke klachten of verwijst de mensen door naar de juiste instanties.

Na de pilot van de yogalessen willen Miedema en De Zeeuw in de toekomst dit soort lessen in heel Eindhoven gaan uitrollen. Zij gaan hiervoor samenwerken met Stichting Quiet Eindhoven, die mensen verbindt die in armoede leven.

Op zoek naar locaties én docenten

De Zeeuw: ,,We zijn op zoek naar locaties in Eindhoven die wij gratis kunnen gebruiken, maar ook naar docenten die les willen geven zonder vergoeding. We zoeken onder andere docenten die dansles of lichamelijke opvoeding geven, maar het mogen ook andere lessen zijn.”

Docenten die mee willen werken kunnen zich melden bij De Zeeuw op 06-24477144. Wie meer informatie wil over de lessen of zich op wil geven, kan bellen naar Miedema op 06-51703918.