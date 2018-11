YoungConsult in Eindhoven: ‘met persoonlijke begeleiding een baan vinden die gelukkig maakt’

Veel mkb-bedrijven in de regio zijn op zoek naar personeel. De voorkeur gaat daarbij doorgaans uit naar jonge mensen. Toch blijkt uit onderzoek dat starters op de arbeidsmarkt vaak ontevreden zijn met hun baan en dus weer opstappen om hun geluk elders te beproeven. Zonde van de geïnvesteerde tijd en kennis vinden Siar Rahimi en Faisal Ramsaransing, de oprichters van YoungConsult.

Gelukkig

Volgens het tweetal ontstaat het verloop vaak omdat starters vooraf geen idee hebben wat voor baan bij hen past. Die handschoen heeft het tweetal opgepakt. Samen met hun team nemen zij de persoonlijke begeleiding van jongeren op zich, zodat die terechtkomen in een baan die hen gelukkig maakt. Dat wordt onderzocht door middel van gesprekken en assessments waarbij wordt gekeken naar vaardigheden, maar ook eigenschappen. "We onderzoeken bijvoorbeeld of iemand flexibel, empathisch, creatief of extravert is om te kijken of hij/zij in een bepaalde bedrijfscultuur past. Vervolgens zoeken we een baan die bij iemand past", zegt Rahimi. Een succesvolle methode zo blijkt, want veel mkb-bedrijven en grotere ondernemingen in de regio vinden inmiddels hun weg naar YoungConsult.

Fontys

Tijdens hun studie commerciële economie aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven waren Rahimi en Ramsaransing er al zeker van; ooit wilden ze samen gaan ondernemen. Hoe en wat wisten ze nog niet, maar dat het zou gebeuren stond voor hen vast. Inmiddels staan ze al drie jaar samen aan het hoofd van YoungConsult. Toch begonnen ze daar niet direct aan na hun afstuderen. Zoals het vaak gaat, wisten ze op dat moment nog niet goed wat ze wilden. Dus begonnen ze eerst aan een baan in een bedrijf om er achter te komen dat dit niet was wat ze zochten. "Voor mij was snel duidelijk dat ik daar niet op mijn plek zat", zegt Ramsaransing. "Ik werd er niet gelukkig van, maar ik wist ook niet wat ik wel wilde.” Dat hij zoekende was, wijt hij aan zijn opleiding. "Wij zijn opgeleid als allrounder. Dan weet je overal een beetje van, maar je hebt geen idee wat je leuk vindt of waar je talent en kracht ligt."

Doelgroep