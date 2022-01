Yuverta verplaatst mbo-opleidingen van Eindhoven naar Boxtel en Helmond

Video Kijken naar optredens tijdens knipbeurt: tientallen theaters doen make-over

EINDHOVEN/HELMOND/GEMERT- Veel theaters waren vandaag voor één dag een kapsalon, zo protesteerde de sector op vriendelijke wijze tegen de coronasluiting. Ook in de regio was de protestactie ‘Kapsalon Theater’ een succes, ondanks waarschuwingen die podia kregen. ,,We zijn twee jaar lang het braafste jongetje van de klas geweest, maar nu is het mooi geweest.”

19 januari