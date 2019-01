Yvonne van Mierlo: 'Ik heb niets met politiek. Dat kan een slangenkuil zijn'

Zelf had ze niet het gevoel dat ze was weggeweest. Een beetje verbaasd was Yvonne van Mierlo dan ook wel. Want ze merkte dat het voelde als thuiskomen, toen ze in juni van het afgelopen jaar aan de slag ging als directeur van de Ergon Bedrijven in Eindhoven. ,,Ik voel me hier echt als een vis in het water. Bij Ergon, omdat dat sowieso een heel fijn bedrijf is. In deze sector, de arbeidsmarkt, die ligt me na aan het hart, dat is echt mijn ding. En hier in Zuidoost-Brabant, in Brainport. Want hier zit mijn netwerk."