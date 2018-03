Yvonne van Mierlo nieuwe baas bij Ergon in Eindhoven

Yvonne van Mierlo moet mensen uit de regio Eindhoven die moeilijk aan een baan komen gaan helpen aan betaald werk of ondersteuning. De oud-wethouder uit Helmond wordt namelijk de directeur van de Ergon en van het Participatiebedrijf. Hierin werkt Eindhoven samen met buurgemeenten Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Van Mierlo gaat per 1 juni aan de slag. Ze is nu nog voorzitter van Movisie. Dit is een landelijk kennis- en adviesbureau voor sociale vraagstukken. Tweeënhalf jaar terug gaf ze haar wethouderschap op voor die functie. In Helmond was ze tussen 2010 tot 2015 wethouder van onder andere Economische Zaken.

Verbonden

Van Mierlo is verheugd dat ze ‘terugkeert’ naar de regio waar ze nog altijd woont. „Ik heb me altijd heel erg verbonden gevoeld met deze regio. Er gebeurt hier natuurlijk ontzettend veel. Brainport zit in de lift en er liggen overal kansen. En, dat is niet de reden, maar het scheelt ook veel heen en weer rijden. Ik zit nu nog elke dag drie uur in de auto. Toen deze kans voorbij kwam, kon ik die niet laten lopen.”