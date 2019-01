Zaak villamoord Neerpelt: Verdachten vertragen uitlevering

Het kan zomaar nog weken duren voordat Belgische 'speurders' Jouhara A. en haar zoon aan de tand kunnen voelen over de moord op Marcel van Hout in Neerpelt. De Eindhovense ex-vrouw van Van Hout en haar zoon hebben zich voor het weekend verzet tegen overlevering - zoals een uitlevering binnen de EU wordt genoemd - aan België.

Dat bevestigt hun advocaat Daan Smits, die beide verdachten in Nederland bijstaat. De rechtbank van Amsterdam gaat zich binnen twee maanden over de overlevering buigen. Tot die tijd zitten moeder en zoon vast.

Procedure

De twee hadden ook voor een korte procedure kunnen kiezen. Als ze de overlevering niet hadden aangevochten waren ze binnen tien dagen overgebracht naar België.

Het is voor de derde keer dat A. wordt aangehouden. De eerdere twee keer stond ze na korte tijd weer op straat. Haar Belgische advocaat Jan Swennen zag in het Europese Arrestatiebevel geen nieuw bewijs om haar opnieuw aan te houden.

De vraag is in hoeverre die argumentatie de overlevering aan België kan tegenhouden. "De rechtbank kijkt straks vooral of aan alle eisen is voldaan", zegt Smits. ,,Maar dat is een marginale toets, er wordt niet diep inhoudelijk naar de zaak gekeken."

Bouwbedrijf

Marcel van Hout werd 22 november 2017 doodgeschoten in zijn villa in Neerpelt. Een maand na de moord op de geboren Eindhovenaar, die in Son een bouwbedrijf had, werden zijn ex-vrouw en zijn klusjesman Roger C. gearresteerd.

Waar Jouhara A. vrij snel weer buiten stond, zit C. al dik een jaar vast. Een leugendetectortest zou volgens zijn advocaat Bart Vosters hebben uitgewezen dat de Belg weliswaar een bepaalde rol speelde in de moord, maar in ieder geval niet de trekker overhaalde.