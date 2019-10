Zaandammer opnieuw vast voor moord Eindhovense Dennis Struijk

Mozart & Salieri, Eindhoven­se huiskamer­voor­stel­ling voor de buurt

16:00 EINDHOVEN - Over de onverwacht vroege dood van componist Wolfgang Amadeus Mozart is veel gespeculeerd, minstens even zoveel geschreven en in theaters en op het witte doek uitgebeeld. Stierf de geniale componist aan knokkelkoorts of vermoordde zijn oudere collega en concurrent Antonio Salieri hem uit jaloezie?