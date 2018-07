Zakenman krijgt zwaardere straf dan geëist voor fraude rond Art Hotel Eindhoven

De rechtbank straft de 61-jarige Vlaardingse zakenman daarmee aanzienlijk zwaarder dan de officier van justitie twee weken geleden eiste: acht maanden waarvan vier voorwaardelijk. Rol huurde het Art Hotel van woningcorporatie Trudo in Eindhoven. In Rotterdam runde hij het Woonhotel. In beide hotels vonden ook daklozen onderdak. In beide hotels ontstond een huurschuld, van 1.2 miljoen euro in Eindhoven en 1,4 miljoen in Rotterdam. Daaruit vloeide het faillissement voort van Rol.