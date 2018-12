Zakkenrollers op Statumseind aangehouden: ‘Ze geven je een high-five of maken een dansje met je’

Dat meldt de politie zondagmiddag. ,,Zakkenrollers zijn vooral tijdens de uitgaansnachten in het centrum actief. Jij loopt dan misschien ietsjes minder scherp door de kroeg of stad, als één van deze slinkse schurken je een high-five wil geven of even een dansje met je wilt maken”, aldus de politie Eindhoven. Terwijl je daarin mee gaat steelt hij, zij of een handlanger jouw telefoon of portemonnee.