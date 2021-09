Zalen beginnen aan spannend cultureel seizoen: ‘Vertrouwen publiek zal weer moeten groeien’

Annuleren, verschuiven. En wéér annuleren, verschuiven. Corona gooide sinds maart 2020 menig programma compleet overhoop. Zaal- en theatermedewerkers werden er horendol van. Maar ook het publiek kreeg een flinke klap te verduren.

Want dat publiek is inmiddels ‘zeer terughoudend’ met het kopen van kaarten, zegt Jochem Otten, directeur van theater Speelhuis en de Cacaofabriek in Helmond. ,,Een kleine groep, met name kwetsbaren, zal misschien niet goed durven, maar het grootste deel bestaat uit mensen die niet meer geloven dat voorstellingen werkelijk door zullen gaan. Dat vertrouwen zal weer moeten groeien. Beste methode lijkt me een heldere en stabiele lijn in wat wel en wat niet kan.”

Volledig scherm Jochem Otten in theater Speelhuis © Rene Manders/DCI Media

65 in plaats van 500 man

Komt bij dat als er wél iets doorgaat bij het Speelhuis, er maar weinig publiek mag komen. In plaats van 432 maximaal 120 bezoekers en voor de popzaal in De Cacaofabriek maar 65 van de 500. Dubbel zuur, vindt Otten. ,,Gelukkig zijn de vooruitzichten nu beter, maar de afwachtende houding is er nog.”

Ook popelend publiek

Bij het Parktheater in Eindhoven valt het nog mee, zegt Geertje van Geel. ,,Er zijn zeker mensen die afwachten, maar er zijn ook veel mensen die juist staan te popelen om weer te gaan. Het heeft ook te maken met het aanbod en het soort voorstelling. Guido Weijers, binnenkort in het Klokgebouw, zit bijvoorbeeld zo goed als vol. Dus het zal een wisselwerking zijn.”

Volledig scherm De Bredase cabaretier Guido Weijers verkoopt wel goed voor zijn optredens in Klokgebouw binnenkort. © Robin Utrecht

Vooral voor de goeie popshows is onveranderd veel animo, merkt Robert Schaeffer van de Effenaar. ,,Die zijn nog steeds in no time uitverkocht.” Zoals het concert van de Britse band White Lies, dat echter weer verzet moest worden. ,,Het is jammer dat veel bands nog geen internationale tournee aandurven, maar ik snap het ook: de regels zijn overal anders.”

Nieuwe persconferentie

Het is nu wachten op de ‘persco’ van 17 september, zegt Schaeffer. ,,We hopen dat Rutte gaat zeggen dat de anderhalve meter per 20 september overboord kan. Mensen willen weer onbekommerd dansen en springen. En ons publiek is bereid tot vaccineren of een testje. En uiteindelijk hopen we dat alle maatregelen op 1 november overboord kunnen. Hoe gaat 2022 eruit zien, dat is wel de vraag. Er zijn zoveel doorgeschoven concerten en kaartjes…”

Volledig scherm Jett Rebel, binnenkort in de Effenaar © Pedro Sluiter

De kaartverkoop bij Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven verloopt ook wezenlijk anders dan voorheen. Waar populaire klassieke concerten van bijvoorbeeld de gebroeders Jussen of die van topviolste Janine Janssen gewoonlijk heel snel uitverkopen, zijn er nu voor beide uitvoeringen nog kaartjes te krijgen. En dat terwijl de bezetting een stuk minder is vanwege de corona-regels. Zo kunnen nu in de grote zaal maximaal zo’n achthonderd bezoekers, in de kleine zaal iets meer dan tweehonderd.

Stuk trager allemaal

,,Het verloopt allemaal een stuk trager, de mensen zijn zeer afwachtend”, aldus een woordvoerder. ,,Waar vroeger aan het begin van het seizoen mensen hele series inkochten, is dat nu veel minder of zelfs helemaal niet aan de orde. De situatie is echt heel anders en het is nog maar de vraag of dat snel weer verbeterd, ook na de mogelijke versoepelingen.”

Wat voor de klassieke concerten geldt, geldt door de bank genomen ook voor de jazz, wereldmuziek en popconcerten in het Muziekgebouw: ,,Waar we vroeger pieken kenden in de kaartverkoop, bijvoorbeeld na een marketingactie, zijn die er nu niet meer: het druppelt.”

Volledig scherm Entree Van Abbemuseum in Eindhoven © Joep Jacobs

Onduidelijkheid

Volgens de woordvoerder is het niet zozeer angst voor besmetting die potentiële bezoekers weghoudt, maar meer de onduidelijkheid over de regelgeving: ,,Daarom kijken we reikhalzend uit naar eind september, en meer nog naar begin november, als alles hopelijk weer ‘normaal’ wordt. Dat is pas écht duidelijk.”

Het Van Abbemuseum zag na de heropening van het museum op 5 juni een vloed aan bezoekers binnenkomen, die daarna snel weer opdroogde. ,,Vervolgens werd week na week een stijging ingezet en de laatste weken heeft het museum dezelfde bezoekersaantallen bereikt als in 2020. Maar de cijfers van vorig en dit jaar lopen zo’n vijftig procent achter op 2019”, aldus de woordvoerder van het museum.

Spannend najaar

Voorspellen hoe het gaat worden na het schrappen van coronaregels durft het museum niet: ,,Het is spannend wat dit najaar gaat brengen. Zowel voor individuele bezoekers als ook voor groepen.” Overigens blijkt uit enquêtes die doorlopend worden gehouden in het Van Abbe, dat de 94 procent van de bezoekers het museum als ‘veilig’ betitelt.