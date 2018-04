Zangclinic met Marco Bakker in Stadspaviljoen Eindhoven : Ik wist niet dat ik dat in me had

EINDHOVEN - Om nieuwe aanwas te kweken verzorgt het Eindhovense mannenkoor Brabantzangers een gratis cursus zangtechniek. Noten lezen is geen voorwaarde en plezier in het zingen is gegarandeerd.

'Lied' zingen de dertien deelnemers aan 'Ontdek je stem'. En nóg eens 'lied'. Langgerekt, in vier plus nog eens drie tellen, nadat Marco Bakker en Hennie Raemakers het hebben voorgedaan. Bakker is door het Eindhovense mannenkoor Brabantzangers ingehuurd, Raemakers is hun dirigent. Ondersteund door een aantal koorleden maken de nieuwelingen op dinsdagavond in het Stadspaviljoen kennis met het zingen. Hoewel, sommigen zijn bij een ander koor actief geweest en willen hun stem weer eens bijscholen.

Dus leren ze ontspannen te staan. ,,Alles los!", houdt de vermaarde bas bariton Bakker (80) hen voor. ,,En leg je tong laag in de mond. Zing met plezier, zonder gêne." Want hij weet dat zingende mensen er anders uitzien, anders dan ze van zichzelf gewend zijn. ,,Denk aan je publiek, aan het applaus dat je te wachten staat." Hij leert hen het verschil tussen de Russische en de Nederlandse klank van de letter l en vraagt te oefenen op de rollende r. ,,En hoor je het verschil tussen wie en het Franse oui?" Raemakers brengt er met de piano tempo in. ,,Wauwa wauwa wauwa wauwa", klink het massaal. ,,En nu steeds lager", daagt hij de mannen uit.

Vergrijzing

De dertien hebben gereageerd op een oproep voor een gratis zangles van de Brabantzangers. ,,Ook ons koor vergrijst", legt bestuurslid Henry Teeuwen uit. Daarom hebben we onze dirigent gevraagd 'Ontdek je stem', te ontwikkelen." Na de introductie van gisteravond begint voor de doorzetters op 22 mei een gratis cursus van zes weken, met cursusboek en een oefen-cd. ,,Als we er vijf zangers aan overhouden, is de opzet geslaagd", zegt Teeuwen.

,,Con amo-o-o-re", klinkt het, met de o in hoge en lage tonen. ,,Ik hoor een paar goede bassen", lacht Bakker. En hij merkt op dat de nieuwbakken zangers plezier hebben.

Volledig scherm Marco Bakker en dirigent Hennie Raemeakers leggen de zangers uit hoe ze hun stem kunnen gebruiken. © Fotopersburo van de Meulenhof BV