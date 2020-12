Zanger Eric Baghuis steekt mensen een hart onder de riem met 'Blue Christmas’

Het is een nummer van zijn grote idool Elvis Presley met een daarbij behorende clip. Eric Baghuis hoorde het nummer tijdens zijn werk op de vrachtwagen en dacht: ‘het is dit jaar echt een Blue Christmas’.

,,De single gaat over de kerstdagen die je graag zou vieren met je geliefde of geliefde mensen om je heen. Als dat niet kan zou het een verdrietige kerst zijn. Dit geldt dit jaar voor veel mensen die iemand hebben verloren of mensen die elkaar niet kunnen zien door de maatregelen”, vertelt Baghuis.

Samen met GK Productions Echt is snel actie ondernomen. Het nummer en de clip zijn vorige week opgenomen. Het is een vervelende periode is voor de entertainmentsector en horeca, maar Baghuis probeert er de moed in te houden door toch zoveel mogelijk te ondernemen. ,,Mijn nieuwe clip is bijna klaar, maar de lancering hebben we uitgesteld tot volgend jaar. Je kunt nu niet optreden en geen promotie doen.”

Een klein voordeeltje is misschien dan wel dat alle klusjes in huis zijn gedaan, de tuin is opgeknapt en dat er meer tijd was om op bezoek te gaan bij vrienden en familie in het weekend. Baghuis: ,,En gelukkig heb ik nog mijn dagelijkse werk in de transportbranche, maar ik mis het optreden enorm. Van ieder weekend naar negen maanden nauwelijks optreden heeft een grote impact. Het gezellig samen zijn, de ontspanning die iedereen zo nodig heeft, het is lang geleden dat ik dat heb meegemaakt.”

Waar het kon heeft Baghuis opgetreden de afgelopen maanden, belangeloos bij woon-zorgcomplexen, of ter ondersteuning van de horeca door zijn gage te verlagen.

Voor buurtcentrum ’t Trefpunt in de wijk de Tempel heeft hij een benefietavond gehouden met zijn collega Dave Louis om het centrum te ondersteunen.

Baghuis probeert de muziek levend te houden door eerste kerstdag op Facebook live op te treden. Vanuit zijn huis zingt hij een uur lang om alle mensen een hart onder de riem te steken. Baghuis: ,,En ik hoop volgend jaar iedereen weer in goede gezondheid terug te zien voor rock-’n-roll, ballads en meer.”