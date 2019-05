Zanger Ferry de Lits: ‘Ik ben opzettelijk aangereden’

EINDHOVEN - De Eindhovense zanger Ferry de Lits is zaterdagnacht opzettelijk aangereden bij de auto-ingang van de parkeergarage Heuvelgalerie, laat de zanger weten. De Lits: ,,Ik heb de auto nooit zien aankomen.”

De Lits liep afgelopen zaterdagnacht nietsvermoedend naar huis rond 4.30 uur, nadat hij wat was gaan drinken in een cafeetje op de Markt in Eindhoven. Toen hij voor de parkeergarage bij de heuvelgalerie langsliep, werd hij van achteren aangereden door een kleine grijze auto.

,,Blijkbaar is er een auto uit de parkeergarage gekomen”, zegt De Lits, die zelf niets doorhad en de andere kant op keek. Daar stond een groepje jongeren. Een van die jongeren herkende hem en sprak hem aan. Op dat moment knalde de auto tegen het rechterbeen van De Lits.

,,Ik ben geschept, over de motorkap en het dak gerold en toen op de grond terecht gekomen”, zegt De Lits. ,,Het zag er blijkbaar vrij heftig uit.” Hij is er goed vanaf gekomen, laat hij weten. ,,Ik heb wat schrammen op mijn been, maar verder niets gebroken.”

De Lits vermoedt dat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. ,,Blijkbaar was er van te voren een ruzie tussen groepje jongeren”, zegt hij. Het zou kunnen dat de automobilist het op iemand anders gemunt had.