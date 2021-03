Zangeres Chantal Acda uit Helmond heeft succes vanuit Vlaanderen: ‘Hier kan ik al mijn rare dromen verwezenlijken’

HELMOND/ANTWERPEN - Chantal Acda uit Helmond werkte zich in Vlaanderen op tot geliefd artiest. Binnenkort verschijnt haar nieuwe plaat, met een keur aan bekende gastmusici. Ondertussen is ze ook nog lid van de populairste Belgische band op Spotify: Isbells, goed voor honderden miljoenen streams. ,,Na een zware tournee ga ik altijd mest scheppen.”

Chantal Acda verexcuseert zich; ze is tien minuten te laat. ,,Ik wilde nog even mijn haren wassen, anders rook ik naar paard.” Deze ochtend zat ze namelijk nog op haar paard, op het platteland even buiten Antwerpen, waar ze woont.

Paardenmeisje

Acda mag dan een doorgewinterd popartiest zijn, ze is en blijft ook ‘een fucking paardenmeisje’, zoals ze zelf zegt. Als kind in Helmond was ze dat al. ,,Ik heb paarden nodig om muziek te kunnen maken. Een paard heeft iets helends. Als een paard zich in een kudde niet op z’n gemak voelt lossen ze dat op, want alles moet altijd in balans zijn. In het gezelschap van een paard gaat mijn creativiteit stromen. Na een zware tournee ga ik altijd mest scheppen. Daarna ben ik weer volkomen in balans.”

Quote In Nederland is mijn muziek niet zo evident. Hier word ik meer op waarde geschat, dat heeft te maken met de creatieve ziel van de Vlaming, denk ik Chantal Acda, singer/songwriter

Geen zware tournees voorlopig: Acda kreeg net te horen dat al haar releaseconcerten vanaf april geannuleerd zijn. Daar zat veel buitenland tussen, behalve Nederland (o.a. Cacaofabriek in Helmond) onder meer Italië, Portugal, Duitsland. ,,Alles is verschoven gelukkig, naar het najaar.”

Chantal Acda (1978) groeide op in Helmond, woonde in Eindhoven (waar ze werkte bij de Effenaar) en kwam via omzwervingen via Brussel, Leuven en Hoegaarden in Antwerpen terecht. De reden dat ze twintig jaar geleden naar België vertrok: de avontuurlijke scene rond dEUS, Zita Swoon en Moondog Jr. Spilfiguur Stef Kamil Carlens is inmiddels al jaren een boezemvriend.

Quote Allez, de bedoeling was: één stem, één microfoon. Dat is niet helemaal gelukt, haha Chantal Acda, Singer/songwriter

,,In Nederland is mijn muziek niet zo evident”, zegt ze in een zangerige mix van Oost-Brabants en Vlaams. ,,Hier word ik meer op waarde geschat, dat heeft te maken met de creatieve ziel van de Vlaming denk ik. Al mijn gekkigheden, mijn rare dromen, die kan ik hier verwezenlijken. Alles kan hier, er zijn ook heel veel kruisbestuivingen in de kunsten.”

Op haar fraaie vijfde soloplaat Saturday Moon, die 26 maart uitkomt, gaat ze zelf ook de nodige kruisbestuivingen aan. ,,Allez, de bedoeling was: één stem, één microfoon. Dat is niet helemaal gelukt, haha.”

Hypnotiserend

Een waslijst aan gastmuzikanten sloot zich aan, uit de pop, rock, jazz, wereldmuziek. Hieronder Zap Mama-zangeres Sylvie Nawasadio en de Brussels/Congolese gitarist Rodriguez Vangama, die met zijn sublieme gitaarriedels een belangrijke stempel drukt op de plaat. ,,Dat hypnotiserende vind ik geweldig en sluit perfect aan bij mijn muziek.”

Volledig scherm Chantal Acda © Jurgen Augusteyns

Spirituele muziek

Ook Alan Sparhawk en Mimi Parker van de legendarische Amerikaanse ‘droompopband’ Low doen mee, onder meer op de single Dissappear. ,,Ik ben altijd een Low-fan geweest. Ik heb met ze getourd. Als zij spelen is dat geen concert, maar een ritueel. Het is enorm spirituele muziek. Ik voelde me zwaar vereerd dat ze samen iets wilde opnemen.”

De bekende Amerikaanse gitarist Bill Frisell sloot zich eveneens op afstand aan. Acda speelde met hem op Jazz Middelheim, sindsdien zijn ze goed bevriend. De bedoeling was om in de studio in New York samen muziek op te nemen. Door corona ging dat niet.

,,Bill is echt een digibeet, heeft geeneens een computer. Ik vroeg hem: ‘Kun je écht niet thuis opnemen?’ Uiteindelijk is het hem onder zachte dwang van mij gelukt muziekprogramma GarageBand te installeren, zodat we toch muziek konden uitwisselen.”

Groen Kwartier

Het gesprek met Chantal Acda vindt plaats in het Groen Kwartier van Antwerpen, een nieuwe culturele hotspot rond het oude militaire hospitaal, met ook The Jane van Sergio Herman en PAKT (,,Een stukje Berlijn in Antwerpen’’). Het is vlakbij haar huis in Berchem waar ze samenwoont met drummer Eric Thielemans en haar twee kinderen, een jongen (12) en een meisje (13). Het Groen Kwartier wordt omsloten door de joodse wijk.

Halverwege het gesprek lopen er drie zwaar bewapende militairen achter ons bankje langs. ,,Dat went dus nooit”, fluistert Acda. Zoals er – eerlijk gezegd – wel meer nooit went, zegt ze.

Quote De Nederlan­der zegt gewoon waar het op staat, de Vlaming draait er omheen. Daar heb ik wel eens genoeg van Chantal Acda

,,Soms twijfel ik of ik hier moet blijven. Ik ben hier nooit zo op Nederland gericht geweest. Maar twee jaar geleden kwam daar verandering in na een fantastisch project op Oerol op Terschelling. Dat was echt een omschakeling. Daar is ook de heimwee naar Nederland begonnen. Vlamingen zijn niet altijd zo positief ingestelde mensen. De Nederlander zegt ook gewoon waar het op staat, de Vlaming draait er omheen. Daar heb ik wel eens genoeg van.”

Hitparade

Maar er is ook veel dat Acda, die op een rode gitaar met Effenaar-sticker speelt, nog in Vlaanderen houdt: naast haar imposante solocarrière mag ze trots zijn op haar werk met het in België zeer populaire ‘vriendenclubje’ Isbells. De oud-Helmondse stond met Isbells onder meer in een volle AB in Brussel en op Werchter en Pukkelpop: ,,Een keer op Werchter staan, dat was echt kei-schoon.”

De platen van Isbells kwamen allemaal in de Vlaamse hitparade en het is de populairste Belgische band op Spotify: alleen al het nummer Dreamer werd ruim 72 miljoen keer gestreamd. Ter vergelijking: Brabant van Guus Meeuwis heeft er 30 miljoen.

,,Dreamer is precies het enige nummer dat ik niet wil zingen: te cheesy. Die voel ik echt niet, maar gelukkig hoef ik hier in Vlaanderen nooit concesies te doen, haha.”

‘Saturday Moon’ verschijnt 26 maart bij Glitterhouse Records.