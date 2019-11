Zaten de beste voetballers op de Demer of de Rechtestraat?

,,Zolang we niet dement worden zullen we het niet vergeten.” Henk Neggers (85) blikt 51 jaar later met de nodige humor terug op de toch wel traumatische overval op de Boerenleenbank in Vessem. Het was in de avond van 16 oktober 1968 toen Neggers en zijn vrouw Sjan terugkwamen van een verjaardag. Het stel woonde boven het bankkantoor aan de Jan Smuldersstraat en hadden niks gemerkt van twee overvallers die zich op de zolder hadden verschanst. ,,Pas toen wij en onze dochter van twee in bed lagen zijn ze naar beneden gekomen. Opeens stonden ze met pistolen aan het voeteneind van ons bed. Er werd een laken in repen gescheurd om onze benen vast te binden. Onze handen werden op de rug gebonden en we kregen een prop in de mond. Bij mij lieten ze een beetje ruimte tussen mijn benen zodat ik kleine stapjes kon maken. Ik moest mee naar de kluis beneden. ‘Open gaat ie, hoe dan ook’, riep een van de overvallers. Ze wisten echter niet dat er een tijdslot op de kluis met 50.000 gulden zat. Dus vóór negen uur de volgende ochtend kon ik hem ook niet openmaken.”