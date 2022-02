Ze zijn groot, klein, gespikkeld en gevlekt; maar welke hond is het mooist?

PSV vleit Ruud van Nistelrooy met gesprekken over opvolging Schmidt: ‘De club weet hoe ik erin sta’

Ruud van Nistelrooy is op dit moment kandidaat om na dit seizoen Roger Schmidt bij PSV op te volgen. De 45-jarige trainer durft zijn twijfels met de buitenwereld te delen, maar ziet het ook als een teken van waardering dat PSV hem vraagt. ,,In principe is het voor mij nu geen optie.”

