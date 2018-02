Zebrapaden bieden duidelijkheid op Keizersgracht Eindhoven

Paul van Nunen nieuwe directeur Brainport Eindhoven

5 februari EINDHOVEN - Paul van Nunen (43) volgt Imke Carsouw-Huizing op als directeur van Brainport (Development). De in Duizel geboren Van Nunen is momenteel werkzaam woordvoerder van premier Mark Rutte en de ministerraad, en directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) in Den Haag. Hij treedt in mei aan.