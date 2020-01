Zeer dichte mist in het zuidoosten: veel vertraging op Eindhoven Airport

Live via twitter Belgische man die Helmonder met schroeven­draai­er in oog stak vandaag voor rechter

9:21 EINDHOVEN - Twee jonge Belgen staan vandaag terecht voor een zware mishandeling. Een Helmonder kreeg ruim een jaar geleden in de nacht van oud op nieuw een schroevendraaier in zijn oog. Gruwelijk, natuurlijk. Maar volgens de twee was het slachtoffer zeker zo schuldig wegens een eerdere ruzie. Volg hieronder de rechtszaak via de live tweets van Max Steenberghe.