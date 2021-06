Zeer grote brand bij recyclingbedrijf Mirec op de Hurk in Eindhoven, vierde keer in een jaar

Het is de vierde keer dat bij dit bedrijf op de Hurk brand uitbreekt. Wat er nu in brand staat is nog niet bekend. De brandweer staat paraat met één blusvoertuig en er zijn er meerdere aanrijdend.

Vorig jaar oktober bleven dikke rookpluimen urenlang hangen in de wijken rondom het bedrijventerrein nadat afgedankte apparatuur in brand vloog. Vervolgens was het in februari nog een keer raak toen in dezelfde loods opnieuw afval vlam vatte. Afgelopen woensdag was het een transportband met een technische storing.