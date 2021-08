Zeker 500 demonstranten bezochten Unmute Us-protest op Ketelhuisplein: ‘Van die overheidssteun kun je niet leven’

Ontsnapte patiënt keert na fietsrond­je terug bij Woenselse Poort in Eindhoven

19 augustus EINDHOVEN - Een patiënt op een gesloten afdeling van de Eindhovense kliniek de Woenselse Poort is eind juli korte tijd ontsnapt geweest. De patiënt vertelde na terugkeer dat hij via het dak kon vluchten en over een muur is geklommen.