Zeker honderd patiënten van huisarts Hoevenaars al overgestapt naar andere praktijk

EINDHOVEN - Minstens honderd patiënten van huisarts Ronald Hoevenaars in Eindhoven zijn de afgelopen dagen overgestapt naar een andere praktijk in de buurt. Volgens Hoevenaars, die al een tijdje uit de running is wegens ziekte, is uitschrijven niet nodig en wordt er gezocht naar een opvolger.

Hoevenaars liet afgelopen zaterdag na enige tijd van afwezigheid van zich horen via een mail aan zijn (ex)- patiënten en een mededeling op de website. Er was veel onduidelijkheid voor patiënten toen zij onlangs voor een gesloten deur stonden. Sinds vorige week is er een waarnemer werkzaam. Niemand kon vertellen waar Hoevenaars was, totdat deze zaterdag van zich liet horen. Dit volgde op een publicatie in deze krant. Eerder leverde navraag bij de praktijk geen informatie op over de afwezigheid van de huisarts.

Geen antwoord

De praktijkassistente heeft ook nu geen antwoord op de vraag over een eventuele terugkeer van Hoevenaars. ,,De dokter is ziek thuis, en er wordt gezocht naar een geschikte huisarts voor overname. Verder verandert er niets, we zijn elke dag open en alles gaat gewoon door. Mededelingen kunt u lezen op de website.” De praktijk weerspreekt dat patiënten niet op de hoogte waren gesteld van de tijdelijke sluiting.

In navolging van VGZ, de grootste verzekeraar in dit gebied, zeggen ook andere verzekeraars het contract met de al eerder in opspraak geraakte praktijk op. Volgens een woordvoerder van CZ is dit gebruikelijk in zo'n situatie. VGZ stelt dat een situatie als vorige week zich kan herhalen en dat het risico bestaat dat als de huisarts afwezig is, er geen zorg geleverd wordt.

Geen aanvullende vergoedingen

Quote Ik wist dat er al meer dingen hadden gespeeld de afgelopen jaren Patiënt Als er geen contract is met de zorgverzekeraar krijgt de praktijk geen aanvullende vergoedingen voor bepaalde doelgroepen of voor de inzet van praktijkmanagement. ,,Ook kunnen bepaalde verrichtingen niet meer worden gedeclareerd of wordt een lager tarief betaald", zegt een woordvoerder van VGZ.

,,Dat is niet best voor de praktijk, bepaalde behandelingen worden dan niet meer volledig vergoed. Meerdere patiënten zullen dan wel neigen naar een overstap", denkt een 35-jarige Eindhovenaar die maandag zelf overstapte. Hij was verbaasd door het mailtje van Hoevenaars dat hij en andere patiënten, ook mensen die al lang niet meer bij deze praktijk zaten, kregen. ,,Ik wist dat er al meer dingen hadden gespeeld de afgelopen jaren en dat de praktijk al eens onder verscherpt toezicht heeft gestaan en er twee keer een aanwijzing van de inspectie is geweest.” Daarnaast speelt voor hem ook onvrede over de behandeling.

Overzicht met postcodegebied

Huisarts Henk ten Berge aan de Barrierweg zegt dat zijn praktijk en die van collega's uit de buurt het vooral maandag ‘redelijk druk’ hebben gehad met patiënten die overstapten. Op verzoek van VGZ hebben de artsen in het werkgebied van de Oude Toren een overzicht gemaakt van beschikbare huisartsen en het postcodegebied waarin zij werken. Dit overzicht ligt bij de huisartsen en de VGZ.