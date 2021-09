Zeldzaam hoge koninklijke onderscheiding voor Eindhovenaar Feike Sijbesma; in rijtje met ‘Meneer Frits’

Tijgeren in de bossen bij kinderva­kan­tie­week in de Achtse Barrier

1 september EINDHOVEN - De kindervakantieweek in de Achtse Barrier is, ondanks het beperkte aantal vrijwilligers, in volle gang. Het weer zit mee en de kinderen genieten volop. Voor de vrijwilligers is het extra aanpoten.