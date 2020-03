Zelfs Bach legt het af tegen het virus

Alle passieconcerten in Nederland, dus ook hier in de regio, zijn afgezegd. Een ramp, vinden zangers, musici en liefhebbers. “Onwerkelijk’, zegt dirigent Cees Wouters, die het hele jaar naar de passietijd toeleeft en voor wie het zonder de Matthäus of Johannes Passion van Bach geen Pasen wordt.