Zelfs de stripclub is een jazztempel op So What's Next in Eindhoven

Ja-woord op je oude school: bijzondere bruiloft op Van Maerlantly­ce­um in Eindhoven

3 november EINDHOVEN - Het is een optie waar de meeste trouwkoppels waarschijnlijk geen seconde aan denken: je oude middelbare school. Maar voor bruidspaar Simone en Jorrit Huis in ‘t Veld is het Eindhovense Van Maerlantlyceum de plek waar alles begon. En zo gaven ze elkaar daar zaterdag, onder toeziend oog van oud-burgemeester Van Gijzel, het ja-woord.