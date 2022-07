Zelfs gratis wil de automobilist niet parkeren in de Eindhovense P+R van 20 miljoen euro

PSV overweegt verhuur van Richard Ledezma, maar gelooft ook nog in een doorbraak in Eindhoven

PSV'er Richard Ledezma weet zich in de belangstelling van meerdere clubs. De Amerikaanse middenvelder met Mexicaanse roots heeft uit binnen- en buitenland voorstellen ontvangen. PSV is op dit moment alleen bereid om na te denken over verhuur, omdat de ploeg nog in hem gelooft voor de toekomst én voor zijn beste posities voldoende spelers aan boord heeft.

