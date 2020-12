Zelfs koning Willem-Alexander kent nu de beruchte Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven

,,Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien dat niet alles hier pluis is", zegt Paul van Hooff, sectorhoofd Veiligheid van de gemeente Eindhoven. Om de problemen en gevaren eindelijk eens goed in beeld te krijgen, tuigden de gemeente, politie en Openbaar Ministerie - met hulp van de Belastingdienst - in 2019 een groot onderzoek op. Het is een uniek project: het buurtje in Oud-Woensel werd één grote ondermijningszaak. Normaal gesproken draait zo'n project om één specifiek persoon, familie of pand. Nu dus om een hele buurt. De instanties richten zicht op vier doelen: verkeersgedrag, malafide ondernemers, drugsnetwerken en vastgoedmisbruik.