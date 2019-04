Zelfsturende voetbalrobots TU Eindhoven worden tweede op EK

update Vlucht op weg naar Eindhoven maakt noodstop in Parijs

17:00 EINDHOVEN/PARIJS - Een vliegtuig van Ryanair, dat onderweg was naar Eindhoven Airport, heeft zondagochtend een noodstop gemaakt in Parijs. De vlucht was vertrokken in het Portugese Faro. Onderweg kreeg het toestel, een Boeing 737, te kampen met een technisch mankement. Inmiddels is het vliegtuig veilig geland in Eindhoven.