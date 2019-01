Zes aanhoudingen bij urenlange drugsactie in Eindhoven: cash en coke in beslag genomen

EINDHOVEN - Bij een urenlange drugsactie in de wijk Limbeek in Eindhoven zijn woensdagmiddag en -avond zes personen gearresteerd. Ook werd cocaïne en cashgeld in beslag genomen.

De actie volgde op meldingen van drugsoverlast die die afgelopen maanden uit de wijk kwamen. Dealers bezoeken Limbeek, gelegen in stadsdeel Woensel, geregeld om in en rondom woningen drugs te verhandelen. Niet alleen het zachte spul, maar ook onder meer heroïne en cocaïne. Twintig agenten hielden de wijk woensdag van 13.00 uur tot laat in de avond nauw in de gaten, meldt de politie donderdagmiddag.

Coke

De eerste verdachte (31) werd om 14.00 uur aangehouden. In zijn auto lagen bijna zestig bolletjes coke, zo'n 2500 euro cash en drie mobiele telefoons. Agenten zagen een mogelijk drugsdeal in de auto. Dat gebeurde in de Roosje Vosstraat. Een agent in burger blokkeerde het voertuig met een scooter. De chauffeur schrok en wilde doorrijden. Om dat te voorkomen, trok een andere agent zijn pistool. Zo werd de 31-jarige man uit Geldrop opgepakt. Ook de bijrijder, de 58-jarige klant van de dealer, werd opgepakt.

Gevangenisstraf

In de Beukenlaan werd om 20.30 uur een Helmondse tiener aangehouden. Hij had nog een gevangenisstraf van een week openstaan en moest nog gehoord worden in een aantal lopende zaken. Deze jongen (17) zette het plotseling op een lopen toen hij de controlerende agenten zag. Hij was echter niet snel genoeg en zit momenteel vast.

Niet veel later was het raak op de Johannes van der Waalsweg. Daar reed huurauto met daarin drie personen die zich verdacht gedroegen, aldus de politie. De mannen waren alle drie bekend op het gebied van woninginbraken. De huurder van de auto was nergens te bekennen en de chauffeur (24, uit Velp) bleek niet in het bezit van een rijbewijs. Ook kon hij zich niet legitimeren.

Hij werd daarop aangehouden. De 22-jarige bijrijder en 25-jarige man die op de achterbank zat, werden ook aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Overlast aanpakken