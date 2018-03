Zes auto's beschadigd na botsing in Eindhoven

Interview Componist en arrangeur Piet Souer uit Eindhoven: 't Orkest houdt nooit op

10:34 EINDHOVEN/BLARICUM - Componist en arrangeur Piet Souer kan een flinke platenbak vullen met zijn hits. De geboren Eindhovenaar, die 29 maart zijn 70ste verjaardag viert, is mede-verantwoordelijk voor topnummers van onder anderen Luv' en Anita Meijer. Zijn bron is, ook na vijf decennia in de muziek, nog lang niet opgedroogd.