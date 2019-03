Zes basisscholen in regio ‘Brainport’

Zelf een videoclip maken met een smartphone en een groen scherm. Of in groepjes proberen de snelste modelboot met een motortje te bouwen. Bij kinderen de nieuwsgierige en onderzoekende houding ontwikkelen die daarvoor nodig is, dat is ‘Brainport’ in een notendop. In navolging van inmiddels dertien middelbare scholen hebben nu zes basisscholen in de regio formeel het predicaat Brainportschool gekregen. Dat zijn OBS Brandevoort en Sint Trudo in Helmond, De Heiacker in Veldhoven, De Rietpluim in Nuenen, 't Slingertouw in Eindhoven en Het Talent in Asten.