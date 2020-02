Zes dagen feest voor de carnavalsvierder in Eindhoven en omstreken

In Eindhoven begint carnaval donderdagavond al met een optreden van De Eindhovense carnavalscoverband Kings of Schrobbeler in de Altstadt op Stratumseind. In hotel Pullman Eindhoven Cocagne begint carnaval met het traditionele Pekske Pronken. Vrijdag barst het feest in hetzelfde hotel echt los met Drie Uurkes Vurraf van Omroep Brabant. Ook in de grote tenten op de Markt, het Stadhuisplein en het Wilhelminaplein is het dan al volop carnaval. In The Hub aan de Vestdijk wordt een carnavalsfeest gehouden voor expats en iedereen die wil aansluiten.



Zaterdag is er natuurlijk de Lampegatse Optocht in Eindhoven. De kinderoptocht start om 12.30 uur en om 12.41 uur komt prins carnaval aan op het station. De grote optocht start om 13.11 uur en gaat onder andere over de Dommelstraat, het Stationsplein, de Vestdijk, de Kerkstraat, de Wal en de Geldropseweg. De prijsuitreiking van de kinderoptocht is om 15.30 uur in de Effenaar en om 18.00 uur die van de grote optocht.