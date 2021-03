Zes Eindhovenaren aangehouden voor diefstal in containerterminal

Muziekge­bouw Eindhoven krijgt tweekoppi­ge directie

2 maart EINDHOVEN - Het Muziekgebouw in Eindhoven krijgt naar aanleiding van het vertrek van directeur Wim Vringer een tweekoppige directie. De werving van een algemeen directeur is inmiddels begonnen. En beoogd zakelijk directeur is Marcia van den Wildenberg die al ruim tien jaar bij het Muziekgebouw werkt en nu nog manager is.