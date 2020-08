Zes miljoen voor Internationale School in Eindhoven

Onstuimige groei

Overigens voorziet Steenbakkers wel een einde aan de vrij onstuimige groei van de Internationale School de afgelopen jaren. ,,De reden daarvoor is vrij simpel", aldus de onderwijswethouder. ,,Expats die in Eindhoven komen wonen en werken, blijven steeds vaker ook steeds langer hier. Was dat een tijd terug nog een jaar of twee drie, tegenwoordig is dat steeds vaker zes of zeven jaar." En dat heeft gevolgen voor het onderwijs dat de kinderen van expats krijgen, zegt Steenbakkers resoluut. ,,Langer blijven betekent integreren, dat hebben we zo afgesproken in onze samenleving. Voor hen betekent dat basis- en voortgezet onderwijs in de wijk, op de school in de buurt. Kanttekening daarbij is natuurlijk wel dat kinderen van ouders die hier maar relatief kort blijven gewoon welkom zijn op de Internationale School."