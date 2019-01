Zes nieuwe fietstellers in Eindhoven geven inzicht in fietsgebruik

EINDHOVEN - Op zes plekken in de stad zijn vrijdagmiddag elektronische fietstellers in gebruik gesteld. Wethouder List verrichtte de aftrap bij het Kruisstraattunneltje.

Niet alleen het aantal rijwielen dat voorbijkomt wordt door de tellers geregistreerd, maar ook of het om een bakfiets gaat, een e-bike, een snorfiets of een doorsnee huis-tuin-en-keukenfiets. Ook snelheden worden vastgelegd. Omdat de data bovendien gekoppeld worden aan gegevens van het meteostation op Eindhoven Airport, is te zien wat de invloed van het weer is op het fietsgebruik. De aantallen fietsen worden weergegeven op een elektronische zuil en zijn bovendien te vinden op de gemeentelijke website.

De tellers, geleverd door het Belgische bedrijf Signco, staan ook op de ‘slowlane’ langs het Beatrixkanaal, de Oirschotsedijk, Wolvendijk, Bayeuxlaan en bij de Hovenring. Eindhovens allereerste fietsteller, in 2015 op de Nachtegaallaan geplaatst, wordt binnenkort geupgrade met dezelfde techniek en ook komt er een op de TU/e-campus.

Met de aanschaf en plaatsing van de elektronische zuilen -die gebruik maken van glasvezeltechniek- was een investering gemoeid van in totaal 180.000 euro. De helft daarvan wordt gesubsidieerd door de provincie.

Mooie aanwinst

Volgens verkeerswethouder Monique List zijn de apparaten een mooie aanwinst voor de stad. ,,De verzamelde data kunnen goed gebruikt worden als input voor het gemeentelijk verkeersbeleid. Je kunt bijvoorbeeld heel goed zien hoe het aandeel van elektrische fietsen zich ontwikkelt. En ook kun je allerlei boodschappen op de tellers zetten, zoals ‘zet je licht aan’.”

Bas Braakman, beleidsadviseur van de gemeente: ,,Met deze tellers is het fietsgebruik in de stad heel goed te monitoren. Voorheen deden we dit met telslangen op het wegdek, maar die gingen vaak stuk, door vandalisme of omdat ze kapotgereden werden. Deze tellers geven 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, inzicht in het fietsgebruik.” En dat komt de gemeente goed van pas, zegt Braakman: ,,We weten al heel veel van het autogebruik in de stad, maar nog ongelooflijk weinig van de fiets.”

20 watt

Volgens Stijn Goossens van leverancier Signco is er jarenlang onderzoek voorafgegaan aan de ontwikkeling van de fietstellers. Vooral de ontwikkeling van de techniek die kan vaststellen of er een bakfiets, snorfiets, e-bike of gewone fiets voorbij komt, heeft veel voeten in de aarde gehad. De lussen in het wegdek kunnen dit zien aan de hand van snelheid, gewicht en de afstand tussen de wielen.” De apparaten zijn energiezuinig, zegt Goossens. ,,Het gebruik is 20 watt, dat is dus heel weinig.”