Zes TU/e-onderzoekers slepen elk 800.000 euro in de wacht voor onderzoek

Gezin van Berry Kersten is boos en voelt zich in de steek gelaten: ‘We hebben alles zelf moeten regelen’

EINDHOVEN - Berry Kersten is met zijn gezin al drie keer verkast in een week tijd. Zijn huis in de Cornelis Trooststraat is door brand onbewoonbaar, maar vervangende woonruimte is er niet. ,,Maak je maar geen zorgen”, zei burgemeester Jorritsma tegen de gedupeerden van de zes verwoeste woningen in de straat, maar dat doet Kersten inmiddels wel.

30 juni