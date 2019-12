Zes zwemvrijwilligers geëerd

Ruijters heeft zwemles gegeven en is jurylid aan de wedstrijdtafel. Ze is lid van de waterpolocommissie, baliemedewerkster en trainster. Ross werd in 2005 vrijwilligster bij de zwemlessen en is tijdwaarneemster. Van der Klooster is sinds 1993 instructeur en al ruim 25 jaar de stille kracht van de vereniging. Cats heeft sinds 2007 verschillende rollen vervuld: instructeur, commissielid, trainer, organisator afzwemmen en bestuurslid. Van Glabbeek-van Aarle is in 2006 begonnen met lesgeven. Van Nistelrode geeft instructies, houdt toezicht en beoordeelt tijdens het diplomazwemmen. Ze is lid van de kampcommissie en ze heeft in het bestuur gezeten.