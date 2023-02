Zestien mannen aangehouden voor illegaal taxivervoer in Eindhoven en Den Bosch

Vertraging dreigt voor bouw van 5000 Eindhoven­se woningen; stad zet alles op alles om te blijven bouwen

EINDHOVEN - De bouw van vijfduizend woningen in Eindhoven dreigt stil te vallen of zelfs helemaal niet door te gaan. Daarom wil de gemeente Eindhoven in samenwerking met alle betrokken partijen ingrijpen.