Zeven keer is scheepsrecht voor winnares Write Now!

Commotie over WFFS-gen níet het gesprek van de dag bij CSI Eindhoven

20:00 EINDHOVEN - De eerste dag van het traditionele springconcours aan de Karpendonkse Plas in Eindhoven is goed verlopen. Bezoekers kwamen voor de paardensport, de gezelligheid of om te netwerken. De commotie over het WFFS-gen bij fokhengsten was níet het gesprek van de dag.