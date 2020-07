Zeven passagiers Eindhoven Airport besmet met corona

Voor het contactonderzoek dat voortvloeit uit de vastgestelde besmettingen, vraagt de GGD de contactgegevens op van alle medepassagiers die binnen twee stoelen afstand van een besmette persoon zaten. De medepassagiers is aangeraden om zich ook te laten testen of twee weken in quarantaine te gaan, om zo ervoor te zorgen dat zij niemand anders besmetten. Om welke vluchten het gaat, wordt niet bekendgemaakt.