Zeven ton voor TU/e-onderzoek naar voorspellende modellen

Voorspellende modellen maken gebruik van algoritmes die gebeurtenissen uit het verleden analyseren om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. Deze modellen worden voor een breed scala aan toepassingen gebruikt door het bedrijfsleven, de industrie, overheid, gezondheidszorg en het onderwijs. Voorbeelden zijn het voorspellen van benodigd onderhoud aan machines, het opsporen van fraude, de toekenning van kredietverlening en het bepalen van de medische behandeling met de hoogste slagingskans.

Neveneffecten

Beslissingen en adviezen op basis van voorspellende modellen kunnen een grote invloed hebben op het leven van de betrokkenen. Maar de laatste jaren worden door de wetenschappelijke wereld, de overheid en samenleving steeds vaker vraagtekens gezet bij het gebruik van dergelijke modellen. Vaak zijn ze namelijk zo complex, dat niemand meer kan begrijpen hoe een bepaald advies tot stand is gekomen. Bovendien kunnen de automatisch gegenereerde modellen ook leiden tot ongewenste neveneffecten wanneer de beslissingen zijn gebaseerd op onjuiste of vertekende gegevens.

Dat zorgt voor steeds meer twijfel bij betrokkenen over de uitkomsten. „Als het gaat om een aanbeveling voor een film, vinden we dit prima. Maar als het gaat om een zware medische ingreep, het afwijzen van een hypotheek of het sturen van een helikopter naar een verdacht schip, dan zullen weinig mensen dat blindelings accepteren en navolgen", zegt Van Wijk.

Inzicht in totstandkoming

Om meer inzicht te krijgen in de totstandkoming van een voorspelling gaat hij letterlijk in beeld brengen wat er gebeurt in zo’n model. Van Wijk gaat nieuwe methoden en technieken ontwikkelen waarmee inzichtelijk wordt welke keuzes en informatie hebben geleid tot een aanbeveling van een automatisch beslismodel. Straks is duidelijk welke informatie is gebruikt, of die informatie correct is, welke aspecten als meest relevant gezien worden, welke aspecten elkaar beïnvloeden en waarom in bijna dezelfde gevallen toch verschillende aanbevelingen gedaan worden, en wat de zekerheid is van een aanbeveling.

Visualisatie

Dit inzicht is van belang voor verschillende betrokkenen; ontwikkelaars kunnen er toekomstige beslismodellen mee verbeteren en domeinexperts kunnen beoordelen of plausibele keuzes gemaakt zijn. Maar centraal in het onderzoek staan de personen waar de modellen beslissingen over nemen. Het streven is om tools te ontwikkelen waarmee zij intuïtief en eenvoudig door een beslismodel kunnen navigeren, gebruikmakend van interactieve visualisatie. Zo kunnen zij zelf beoordelen of het advies van het model eerlijk was en inzicht krijgen in hoe zij ervoor kunnen zorgen dat het model een volgende keer een andere beslissing neemt.

Samenwerking