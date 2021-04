Ziek maar toch naar de kerk, wie ging er in 1955 naar het ziekentriduüm in de Gerardus Majellakerk?

EINDHOVEN - Het ziekentriduüm in de St. Gerardus Majellakerk in 1955. Kerken met de naam Gerardus Majella staan in verschillende steden waaronder Eindhoven maar deze foto is wellicht gemaakt in Deurne waar decennialang een ziekentriduüm werd georganiseerd voor mensen die anders niet naar de kerk konden komen. Wie weet er meer? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm MTS Bal in 1956 © Frans van Mierlo

Was het een wel erg gezellige borrel ergens begin augustus 1946 of berust het op louter toeval? Feit is dat er in de eerste week van mei een jaar later drie kinderen werden geboren van docenten van de MTS aan de Frederiklaan in Eindhoven.

Niet durven vragen

Henk Brocx (73) maakte onderdeel uit van de mini babyboom. ,,Ik heb de andere twee er wel eens over gesproken maar we hebben geen van drieën aan onze ouders durven vragen of er een verband was. Dat deed je niet in die tijd. Ik weet wel dat de docenten het vaak gezellig hadden samen. Zo vlak na de oorlog was er verder ook niks dus kwamen ze veel bij elkaar over de vloer. Het met de letters MTS ingegraveerde lepeltje dat mijn ouders kregen na mijn geboorte heb ik nog.”

De foto hierboven is overigens van een ander feestje ergens in 1956. Brocx denkt aan de vloer en de gordijnen wel de voormalige kantine van de MTS te herkennen. Zelf haalde hij in 1970 zijn diploma aan de school die inmiddels twee naamswijzigingen had doorlopen. De MTS werd HTS en later het Instituut HBO met meerdere vestigingen in de stad. Vooral dat laatste was volgens Brocx een stap vooruit. Niet zozeer qua onderwijs maar vooral omdat ook de opleiding tot medisch analist erbij kwam. ,,Allemaal meiden dus dat was circus. Later heb ik ook mijn vrouw daar opgeduikeld.”

Les van vader

Brocx volgde de opleiding werktuigbouwkunde. ,,We kregen les op drie verschillende locaties en ook de gymzaal was nog ergens anders.” Zijn vader was het afdelingshoofd van werktuigbouwkunde. Of hij daar ooit last van heeft gehad? ,,Ach, het is twee dagen raar maar daarna weet je niet beter. Ik denk dat ik er vooral voordeel van heb gehad. Ik stond destijds aardig te ballen bij de jeugd van PSV en kon nog wel eens een lesje skippen voor een training.”

Over PSV gesproken, een echte doorbraak blijft uit door blessures maar toch speelt Brocx één wedstrijd voor het eerste. ,,Een vriendschappelijke wedstrijd tegen ik geloof de Woenselse Boys en we wonnen met 10-0. Na de rust mocht ik invallen. Een paar jaar eerder was ik nog ballenjongen bij een wedstrijd van PSV. Ik weet nog dat ik toen dacht, ‘zo'n trainingspak van die spelers, dat zou ik ook wel willen’. Een paar jaar later was het dus gelukt.”

Volledig scherm Ziekentriduüm in de Gerardus Majellakerk © Frans van Mierlo

Volledig scherm Ziekentriduüm in de Gerardus Majellakerk © Frans van Mierlo

Volledig scherm Ziekentriduüm in de Gerardus Majellakerk © Frans van Mierlo

Volledig scherm Ziekentriduüm in de Gerardus Majellakerk © Frans van Mierlo