Ziekenhuis zonder wachtkamer; Philips ziet corona als ICT-versneller

Het gesprek gaat al snel over informatica. Maar in de werkkamer van zijn villa in Bloemendaal valt als eerste op wat de hobby is van Kees Wesdorp. Hij is de baas van de Philips-divisie Diagnose & Behandeling, het hart van het medische technologieconcern. ,,Ah, mijn geheime hobby", zegt hij. ,,Ik probeer het wat te verhullen want mijn kinderen vinden het een beetje gek", zegt hij, terwijl hij knikt naar de telescoop in het hoekje van de kamer.