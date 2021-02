Ziekenhuisbed eerder vrij dankzij thuiszorg-app; niet langer ‘leuren’ met patiënten

Moet Eindhoven op zoek naar een nieuwe plek om PSV te huldigen? Omdat het Stadhuis­plein groener wordt?

8:44 EINDHOVEN - Maximaal 1500 woningen zouden er rond het Stadhuisplein bijgebouwd moeten worden. Of dat in XXL-woontorens tot 160 meter is, dat ligt voor een groot deel aan de projectontwikkelaars. Het is wel een van de discussiepunten met 'de stad’ die nog uitgewerkt moeten worden. Net als de vraag of Eindhoven op zoek moet naar een nieuwe plek om PSV te huldigen.