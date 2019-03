Ziekenhuizen beleefden 'normale’ carnaval

EINDHOVEN - De spoedposten van de vier ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant kijken terug op een drukke carnavalsperiode, maar ernstige incidenten bleven uit. Artsen en verpleegkundigen moesten vooral in actie komen voor alcoholvergiftiging, gebroken ledematen en hoofdwonden.

Het Catharina kreeg in totaal zestien mensen binnen met een alcoholvergiftiging, van wie drie jonger dan achttien jaar. Verder meldden zich 34 mensen met lichte verwondingen en breuken. Dat is vergelijkbaar met andere jaren.

Het Máxima Medisch Centrum moest negentien mensen behandelen vanwege een alcoholvergiftiging. Zaterdag, zondag en maandag elk vier gevallen, dinsdag een uitschieter met zeven. In twee gevallen ging het om minderjaren, kinderen van vijftien en zestien jaar. Het MMC kreeg ook enkele mensen binnen met verwondingen, vooral hoofdwonden en gebroken ledematen. Alles bijeen was de oogst iets meer dan in vorige jaren.

Alcoholvergiftiging

De spoedpost van het St. Anna in Geldrop had vijf gevallen van alcoholvergiftiging, waarvan drie patiënten onder de achttien jaar. Zeventien mensen meldden zich met breuken, vooral van handen en enkels, en hoofdwonden. Het ging daarbij vooral om valpartijen, onder meer vanaf een carnavalswagen, en handgemeen. In zeven gevallen ging het om jongeren onder de achttien jaar. Het was alles bijeen iets drukker dan tijdens voorgaande edities van het carnaval. Het drukste moment was de nacht van vrijdag op zaterdag.