Ziekenhuizen hopen op snelle komst van sneltest om reguliere zorg overeind te houden

Dat kan de ziekenhuizen helpen om de reguliere zorg te continueren. Bovendien kunnen medici snel de juiste zorg verlenen als duidelijk is geworden of iemand wel of niet besmet is. Nu moet iedereen die verdachte verschijnselen heeft apart worden verpleegd. ,,Zolang niet duidelijk is of een patiënt corona heeft, ligt de patiënt in isolatie op een één-persoonskamer. Die zijn maar beperkt beschikbaar, dus zeker bij grote aantallen verdachte patiënten, kom je dan snel in de knel’’, aldus de woordvoeder van het Máxima MC.