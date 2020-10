Ziekenhuizen in de regio: ‘Coronazorg verdringt steeds meer reguliere zorg’

EINDHOVEN - De zorg voor coronapatiënten zit de reguliere zorg steeds meer in de weg, merken de ziekenhuizen in de regio. Geplande afspraken worden uitgesteld.

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven lagen dinsdagochtend 41 mensen met Covid-19, van wie 11 op de intensive care. Het Cathrien heeft voor coronapatiënten inmiddels een tweede cohort geopend en extra IC-bedden paraat. De reguliere zorg is verder afgeschaald. Mensen van wie de geplande afspraak niet doorgaat, krijgen bericht. Een woordvoerder benadrukt dat het absoluut veilig is om het ziekenhuis te bezoeken.

St. Anna Ziekenhuis Geldrop

Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop had dinsdagmorgen 7 coronapatiënten (2 op de IC) en is eveneens bezig de coronazorg uit te breiden. Per dag wordt beoordeeld welke reguliere zorg kan doorgaan. Waarschijnlijk moet een aantal operaties worden uitgesteld. De poli’s blijven open en onderzoeken gaan door. Volgens een woordvoerster maken veel patiënten zich zorgen. Ze bellen met de vraag of ze wel langs moeten komen. Het St. Anna levert zorg op afstand waar dat kan maar roept mensen ook op het ziekenhuis niet te mijden.

Elkerliek ziekenhuis Helmond

Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond verzorgde dinsdagochtend 22 mensen met Covid-19, van wie 6 op de IC. De coronazorg trekt een wissel op de reguliere zorg. Het Elkerliek ‘zoekt naar de balans’, aldus een woordvoerster.

Máxima Medisch Centrum Veldhoven

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) anticipeerde maandag al op de toename van coronapatiënten door waar mogelijk operaties en de meeste dagbehandelingen van Eindhoven naar Veldhoven te verplaatsen. De jongste cijfers over het aantal opnames zijn op dit moment nog niet bekend.

Meer dan 4.000 nieuwe besmettingen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Zuidoost-Brabant kwam in de voorbije twee weken op 4.149. Dat zijn er grofweg tweemaal zoveel als op 6 oktober. Op Asten en Someren na zit heel de regio in de donkerste categorie op de kaart van het RIVM. Bladel en Reusel scoorden nog altijd het hoogst, maar ook Helmond, Eersel, Oirschot en Heeze-Leende kenden meer dan 600 besmettingen per 100.000 inwoners.