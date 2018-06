Ziekenhuizen in de regio kampen met groeiend personeelstekort

Negen verpleegkundigen, zeven gespecialiseerde verpleegkundigen, vijf artsen en twee medische ondersteunend medewerkers zocht het Geldropse St. Anna Ziekenhuis in april dit jaar. „Heel wat meer dan in april vorig jaar. Maar het leidt bij ons niet tot langere wachtlijsten voor operaties of het opheffen van een afdeling zoals in enkele andere ziekenhuizen", zegt een woordvoerder. Het ziekenhuis deed niet mee aan de enquête van de NOS, men vond de tijd te krap, maar de problemen die eruit naar voren komen worden zeker herkend.

Enqu ê te

Extra inzet

De ziekenhuizen doen alles om aan de acute zorgvraag te voldoen. Dat betekent dat regelmatig verpleegkundig personeel van andere afdelingen geleend wordt om 'de gaten op te vullen. Personeel draait regelmatig extra diensten. "We vragen op dit moment extra inzet van ons personeel", bevestigt het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven/Eindhoven. "Dankzij hun inzet lukt het nog steeds om alle gevraagde zorg te kunnen verlenen. We hebben veel vacatures, vooral op de acute afdelingen. De druk is hoog. Maar er zijn geen operaties uitgesteld en onze wachtlijsten zijn stabiel."

Interne opleidingen

Om het tij te keren, zetten ziekenhuizen massaal in op interne opleidingen. Zoals het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. „Daarnaast maken we samen met Fontys en ROC ter AA en zorginstellingen De Zorgboog, Savant, GGZ Oost-Brabant en ORO deel uit van Zorgcampus de Peel. Iedereen die hier kiest voor een opleiding in de zorg krijgt van ons een baangarantie. En medewerkers die bij een van de organisaties binnenkomen, mogen gedurende hun loopbaan wisselen van werkgever. Zo hopen we de instroom te bevorderen." Ook het Eindhovense Catharina Ziekenhuis zet in op intern opleiden. „Ziekenhuisopnames zijn tegenwoordig korter en vragen meer geconcentreerde en complexere zorg. Dus er is toenemende behoefte aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Het is goed dat de problematiek nu inzichtelijk wordt gemaakt, voor beleidsmakers maar ook voor ons, want we leren van elkaars ideeën."