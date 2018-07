Ziekenhuizen in regio Eindhoven en Helmond tegen uitruil personeel

EINDHOVEN/HELMOND - De vier ziekenhuizen in de regio zien niets in het uitruilen van verpleegkundigen en artsen om personeelstekorten aan te pakken. Het lost de problemen niet op en het is wettelijk niet toegestaan, vinden ze.

Het idee komt van cardioloog Marcel Daniëls van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, voorzitter van de Federatie van Medisch Specialisten. Daniëls ziet de werkdruk onder verpleegkundigen stijgen omdat er vacatures open blijven staan. Ook merkt hij hij dat kleinere ziekenhuizen moeite hebben om medisch specialisten aan te trekken. Als die aan de slag zouden kunnen in meerdere ziekenhuizen maakt dat de functie aantrekkelijker.

De vier ziekenhuizen in deze regio zeggen dat ze al op veel fronten goed samenwerken. Zo werkt de maatschap plastische chirurgie voor het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en het St. Anna ziekenhuis in Geldrop. De ziekenhuizen stemmen taken op elkaar af en werken nauw samen, onder meer op gebied van hartzorg, oncologie en orthopedie.

Brug te ver

Maar uitruil van verpleegkundigen of artsen is voor de ziekenhuizen een brug te ver. ,,We werken op allerlei fronten samen en er wordt uitgewisseld om van elkaar te leren, niet vanwege krapte in het personeelsbestand", zegt een woordvoerster van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. ,,Die krapte doet zich veelal op dezelfde plekken voor, dus dan kan je juist die eigen mensen niet missen."

Het St. Anna ziet ook wettelijke belemmeringen. Uitruil van personeel mag niet op grond van de mededingingswet, waar ook ziekenhuizen aan moeten voldoen, zegt een woordvoerster.

Complex