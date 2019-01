Ziekenhuizen in regio gaan wieden in keurmerken

Ze hebben er jarenlang niets over durven zeggen, maar ziekenhuizen zijn de wildgroei aan keurmerken helemaal zat. Het kost ze handenvol geld en honderden arbeidsuren om gegevens te verzamelen. Maar geen enkel ziekenhuis durfde het aan om de roze lintjes, gouden smileys of het spataderkeurmerk de deur uit te schoppen. Want dan zouden patiënten misschien denken dat het niet goed zit met de kwaliteit van zorg. Er zijn intussen circa honderd keurmerken, lintjes en pluimen van patiënten- en belangenclubs.

Minder relevant

Nu breken de koepels van de algemene en universitaire ziekenhuizen de ban. Weg met die keurmerken, is de oproep van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) in een gezamenlijke verklaring. ,,Alle ziekenhuizen voeren tegenwoordig vrijwel allemaal dezelfde keurmerken. Daarmee is het dragen van een keurmerk veel minder relevant geworden.” Een ziekenhuis is er jaarlijks al snel een half miljoen euro aan kwijt. Geld dat beter aan zorg besteed kan worden, vinden beide koepels.

Tekst gaat door onder afbeelding.

Volledig scherm gouden-smiley © RV

Wieden

De ziekenhuizen in de regio reageren opgelucht. Eindelijk kunnen ze wieden in de baaierd aan keurmerken. En hoeven ze niet meer juichende persberichten uit te sturen als er weer eens een lintje of badge is toegekend. Want dat deden ze, onder druk van de concurrentie, natuurlijk wel getrouw.

Piet Batenburg, bestuursvoorzitter van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, laat via zijn woordvoerder weten dat de werklast moet verminderen. ,,Dus gaan we bij elk keurmerk goed kijken naar de meerwaarde.” Batenburg maakt daarbij wel scherp onderscheid tussen de lintjes en badges van belangengroepen en serieuze accreditatie van nationale en internationale commissies. ,,Accreditatie zegt écht iets over de kwaliteit", vindt Batenburg.

Het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en Eindhoven kijkt kritisch naar alle keurmerken, bijvoorbeeld de Gouden Smiley die het ziekenhuis kreeg voor uitstekende kindgerichte zorg. ,,We kijken of die daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van zorg", zegt een woordvoerster. ,,Zo niet, dan zal worden besloten om die niet langer te ondersteunen.”

Tekst gaat door onder de afbeelding

Volledig scherm Spataderkeurmerk

Het Elkerliek in Helmond is nog wat voorzichtig: ,,We gaan ons beraden: waar gaan we mee stoppen en hoe pakken we dat aan?”, zegt een woordvoerster. ,,Dat moeten we zorgvuldig doen. Daarom betrekken wij daar onze cliëntenraad bij. Patiënten moeten wel kunnen weten wat de kwaliteit van de zorg is.” Het St. Anna in Geldrop gaat voor alle keurmerken 'heroverwegen of we daarmee door willen gaan of niet’.

Betreurenswaardig

De uitgevers van de keurmerken zijn ongelukkig met de oproep van de ziekenhuis-koepels. Zo spreekt Borstkankervereniging Nederland, uitgever van het bekende roze lintje, van een ‘eenzijdige beslissing’ die ‘haaks staat op het streven naar meer transparantie in de zorg’. Kind en Zorg, dat gouden, zilveren en bronzen smileys voor kindvriendelijke zorg uitgeeft, noemt de stap ‘zeer betreurenswaardig’. De smiley is ‘een stimulans en motiverend middel om samen met kinderen en ouders te werken aan optimale patiëntenbeleving’.

Koepels NVZ en NFU wijzen erop dat de kwaliteit van de zorg al goed wordt gecontroleerd, onder meer door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. Ook de stem van patiënten wordt volop gehoord: op de site ZorgkaartNederland.nl staan vele duizenden recensies van ziekenhuizen.

Regeldruk